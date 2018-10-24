Каррера назвал лучший и худший матчи за время работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал лучший и худший матчи клуба под его руководством.

«Лучший матч был против «Севильи» (5:1). Это был волшебный вечер. Что касается худшего матча, то это была игра с «Ливерпулем» в гостях (0:7)», — приводит слова Карреры корреспондент «Газеты.Ru».

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Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Каррера возглавил столичный клуб в 2016 году. Под его руководством «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков. В последнем матче под руководством Карреры красно-белые на домашнем стадионе уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. Для москвичей это поражение стало третьим подряд на арене «Открытие».

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» проведут акцию протеста во время ближайшего матча.