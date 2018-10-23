Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о проблемах клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, в чем заключаются проблемы столичного клуба, передает газета «Известия».

Накануне «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Проблемы «Спартака» далеко не в тренере. Тут стоит копнуть глубже. Отсутствует нормальный рабочий процесс внутри самого клуба. Руководящий, административный и тренерский составы живут каждый своей жизнью. У каждого свои интересы, свое видение ситуации, напрочь отсутствует взаимопонимание между тем же генеральным директором Сергеем Родионовым и теперь уже бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

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В команде то и дело появляются какие-то конфликты, скандалы. Все это становится достоянием общественности, чего быть ни при каких обстоятельствах не должно», — поделился Первак.

Также он добавил, что подобными вопросами должен заниматься генеральный директор.

«Пока не будет налажена работа руководящего и административного состава «Спартака», пока не появится хорошая, доверительная связка между ними и тренерским штабом, а также футболистами, ничего не получится у команды при любом тренере», — заключил экс-гендиректор.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что команде нужен Венгер.