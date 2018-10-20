Олимпийский чемпион по хоккею высказался о дисквалификации Овечкина

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможную дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина» за грубый прием, передает Sport24.

Овечкин совершил силовой прием на на защитнике Марке Писике. Во втором периоде встречи российский форвард опрокинул соперника, попав плечом в подбородок. При этом капитан «Вашингтона» не получил никакого штрафа за поступок.

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«Думаю, Овечкин получит одну игру дисквалификации. Как там у них положено. Это был удар в голову, за такое сейчас наказывают и в НХЛ, и в КХЛ.

В наше время это был обалденный силовой прием. Но на Западе все решают страховые компании. Они же платят страховки травмированным игрокам. А сотрясений там сейчас очень много, в том числе, потом что маленькие площадки и больше борьбы», — поделился мнением Кожевников.

Ранее тренер «Флориды» прокомментировал силовой прием Овечкина.