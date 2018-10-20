«Зенит» представил Дзюбу в образе рестлера перед игрой с «Динамо»

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» сыграют в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 октября в 14.00 по московскому времени, сообщает «Советский спорт».

В преддверии игры петербургский клуб представил нападающего Артема Дзюбу в образе рестлера, прототипом которого послужил американский рестлер Джеймс Брайан Хеллвиг (Последний Воин).

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Отмечается, что в десять мачтах нынешнего сезона РПЛ Дзюба забил пять мячей и отметился одной результативной передачей.

Ранее известный тренер объяснил лидерские качества форварда «Зенита» Дзюбы.