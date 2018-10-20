Кокорин ни разу не получал передачи от родных в СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не получает передачи от родных в следственный изолятор, сообщает «РИА Новости».

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал, что хавбек «горожан» уже три раза получал от близких еду и вещи, в то время как форварду сине-бело-голубых и его младшему брату Кириллу Кокорину ничего не приносили.

Ранее сообщалось, что футболисты во время прибывания в следственном изоляторе заработали 10,5 млн рублей.