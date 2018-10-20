Кокорина и Мамаева перевели из карантинных камер в обычные

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также младший брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин переведены в обычные камеры, сообщает «Интерфакс».

После заседания, в котором суд отклонил апелляцию защиты, футболистов перевели из карантинных камер в обычные СИЗО «Бутырка».

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«Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин — в трехместной. Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало. Камер видеонаблюдения в помещениях, где содержатся обвиняемые, нет, но камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками изолятора», — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Появилась информация, что игрокам могут быть предъявлены два новых обвинения — в причинении вреда здоровью и повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев во время прибывания в следственном изоляторе заработали 10,5 млн рублей.