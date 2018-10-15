Опьянение Кокорина и Мамаева не повлияет на наказание

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Наказание для нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Крансодара» Павла Мамаева не будет зависеть от результатов анализов футболистов на предмет алкоголя в крови, сообщает Sports.ru.

Источник в правоохранительных органах заявил, что алкогольное опьянение во время нападений никак не повлияет на решение суда.

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«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по статье «Хулиганство» факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что адвокат форварда сине-бело-голубых Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.