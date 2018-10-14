Федор Емельяненко после победы над Сонненом похвалил соперника

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Чейлом Сонненом, передает «Советский спорт».

Встреча прошла в рамках полуфинала Bellator и завершилась победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

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«Чейл — молодец, он очень хорошо подготовился к этому бою. Сегодня он выглядел хорошо. Устал ли я? Нет. Слава богу, еще можно работать», — сказала Последний Император после боя.

За титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии Bellator Емельяненко-старший поспорит с американцем Райаном Бейдером, который ранее решением судей победил Мэтта Митриона.

«Что касается Бейдера, то это очень сильный и грамотный боец. Я смотрел его поединок», — заключил российский боец.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию Bellator 208.

Ранее сообщалось, что Анатолий Токов решением судей забрал победу у Александра Шлеменко на Bellator 208.