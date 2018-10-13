Трансфер Ханни в «Спартак» расследуется в рамках дела о махинациях

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Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в московский «Спартак» попал под расследование в рамках масштабного дела о махинациях в бельгийском футболе, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Libre Belgique, один из агентов, занимавшихся трансфером алжирца в стан красно-белых, подозревается в коррупции.

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«По делу подлогов и махинаций всплыло имя арестованного агента Моги Баята. Он обвиняется во взятках при организации трансферов. В частности, идет речь о переходе Ханни из «Андерлехта в «Спартак» и трансфер Генри Оньенкуры из «Эйпена» в «Эвертон», — говорится в статье издания.

27-летний Ханни стал игроком «Спартака» в январе 2018 года. Его трансфер обошелся красно-белым в €8 млн.

Ранее сообщалось, что Ханни раскритиковал поле в Новороссийске.