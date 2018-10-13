Анри стал новым главным тренером «Монако»
Легендарный французский футболист Тьерри Анри стал новым главным тренером «Монако», сообщает ТАСС.
Как говорится на официальном сайте монегасков, контракт между 41-летним специалистом и клубом рассчитан на три года.
Чемпион мира по футболу 1998 года до вчерашнего дня состоял в тренерском штабе сборной Бельгии. Анри объявил о своем уходе из национальной команды в связи с возможным назначением в «Монако».
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Бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим был уволен из клуба из-за неудовлетворительных результатов команды. В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что Анри будет представлен в качестве тренера «Монако» на следующей неделе.