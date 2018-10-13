Кадыров готов помочь Кокорину и Мамаеву

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что грозненский «Ахмат» готов помочь нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву с трудоустройством, сообщает «Советский спорт».

«Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о хулиганстве сроком на два месяца. В результате конфликтов с участием футболистов, произошедших в центре Москвы, пострадали водитель ведущей Первого канала, а также директор из департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию последних событий скандала.

Ранее Кадыров сообщил о перемирии Хабиба Нурмагомедова и Тимати.