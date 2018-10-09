Кокорин и Мамаев могут быть пожизненно дисквалифицированы
Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Чемпионат.Com».
Как отмечает издание, согласно статье 10 Дисциплинарного регламента организации, из-за случившегося футболисты могут быть предупреждены, удалены, либо дисквалифицированы. Также им могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, или запретить посещать стадион.
8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. В результате инцидента пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.