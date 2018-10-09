РФС поддержит клубы в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация поддержит петербургский «Зенит» и «Краснодар» в решении расторгнуть контракты с нападающим Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов. РФС внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций. РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», — цитирует Алаева ТАСС.

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8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что посвященный Кокорину стенд убрали из музея школы, где он учился.