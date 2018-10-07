Шубенков назвал ошибкой потасовку Хабиба Нурмагомедова после боя
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал победу соотечественника Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона в легком весе.
«Неплохой поединок вышел. Получил то, чего ожидал. Удовольствие тоже получил, но только до последних событий», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.Com».
Шубенков добавил, что Нурмагомедову не стоило устраивать потасовку после поединка.
«Поведение Хабиба мне не хочется оправдывать. Он совершил ошибку, так поступив. Надо было продержаться еще чуть-чуть. Победителем он ушел, конечно, но все же. Бой же получился хорошим. Хотел бы увидеть реванш? Честно, хотелось бы закрыть уже эту тему», — сказал атлет.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.
Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.
В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не надел на Нурмагомедова чемпионский пояс.