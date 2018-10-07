Президент M-1 Global считает Макгрегора «ирландской курицей, несущей золотые яйца»

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Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился эмоциями от главного боя на турнире UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в котором российский боец одержал уверенную победу, передает Sport24.

«Бой получился потрясный. Я говорил еще до боя, что если Хабиб сможет навязать ему свою технику, то сделает из Конора котлету. Все так и получилось, он завалил эту ирландскую курицу, которая несла золотые яйца. Очень рад за нашего бойца. Да, он рисковал, но этот риск оправдался. Все заслуженно.

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Сколько он получил оскорблений от Макгрегора до боя, его надменное поведение, оскорбления отца сыграли против него. Хабиб реально порвал ирландца. Очень рад за исход боя, даже несмотря на печальную концовку. Нервы не выдержали у Хабиба, пошел за сетку драться.

Не будет ли санкций Хабибу за драку? Сложно сказать. Думаю, самое большое наказание, которое могут сделать — отстранить от боев. Титул уже никто не отберет, он честно выиграл! Было много фанатов и одного, и другого бойца. Была опасность, что все в зале передерутся. Думаю, после этой ситуации могут сделать прочные сетки», - заявил Финкельштейн.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.

Ранее боец Исмаилов назвал «отвратительным» судейство боя Нурмагомедов — Макгрегор.