Отец Нурмагомедова рассказал, когда сын завершит карьеру

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Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о будущем своего сына в спорте, передает RT.

По словам Нурмагомедова-старшего, карьера действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) близится к своему завершению.

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«С каждым годом после сгонки восстанавливаться все сложнее, так как некоторых физиологических качеств уже не хватает. Это тяжелейший труд, и Хабиб не сможет выступать на протяжении еще десяти лет. Однако с ним работают настоящие профессионалы, поэтому мы рассчитываем оставаться в спорте еще два года, за это время необходимо встретиться с соперниками, которые этого хотят», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

В сентябре Нурмагомедову-младшему исполнилось 30 лет. В MMA он провел 26 поединков и одержал 26 побед.

В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев пожелал Нурмагомедову силы в преддверии его боя с Макгрегором.