В СМИ появилось видео с Роналду и обвинившей его в изнасиловании девушкой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/59/12002059/Snimok_ekrana_2018-09-28_v_20.09-pic905-895x505-53882.png">

В сети появилось видео, на котором нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду танцует с девушкой, которая в последствии обвинила футболиста в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

Британский таблоид The Sun выложил видео из ночного клуба в Лас-Вегасе, на котором видно, что футболист весело проводит время с жительницей США Кэтрин Майорга. По информации издания, ролик был снят именно в ту ночь, когда по словам девушки, Роналду изнасиловал ее.

Реклама

Отмечается, что дело было в 2009 году. Свое молчание Майорга объяснила тем, что футболист заплатил ей за неразглашение. Однако, сам Роналду свою вину отрицает, заявляя, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

Ранее полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании в отношении Роналду.