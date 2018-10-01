Фанат ММА поставил на победу Хабиба Нурмагомедова 1,3 млн рублей

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Неизвестный фанат ММА поставил на победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором 1,3 млн рублей, сообщает «Советский спорт».

Фотография ставки попала в социальную сеть. По информации источника, она была сделана в Моздоке, Северная Осетия – Алания. Если Нурмагомедов одержит победу, то выигрыш неизвестного фаната составит

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2 145 000 рублей.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.



Ранее Макгрегор пообещал сделать из Хабиба Нурмагомедова «игрушечного болванчика».