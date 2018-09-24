«Спартак» пожаловался на работу арбитра Карасева в матче с ЦСКА

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Московский «Спартак» считает, что в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:1) бригада арбитра Сергея Карасева допустила несколько ошибок, передает «Советский спорт».

Отчет о проведенном дерби был выложен на официальном сайте красно-белых.

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«В конце встречи главный арбитр Карасев не назначил два опасных штрафных после того, как соперники сначала зацепили Луиса Адриано, а затем, уже в добавленное время, явно блокировали Фернандо. А ведь это была его «точка», — сказано в сообщении столичного клуба.

Ранее сообщалось, что Егоров остался доволен судейством в матче ЦСКА — «Спартак».