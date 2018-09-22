«Монако» не проиграл в дебютном матче Головина

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Футболисты «Монако» сыграли вничью с «Нимом» в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Матч состоялся на стадионе «Луи II» и завершился со счетом 1:1.

У «Нима» отличился Антони Бриансона (19). В составе «Монако» мяч забил колумбиец Радамель Фалькао (27-я минута), сравнявший счет.

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На 72-й минуте за «Монако» дебютировал российский полузащитник Александр Головин, заменивший при счете 1:1 Софьяна Диопа.

После этой игры «Монако» набрал шесть очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что экс-игрок ЦСКА пропустил старт сезона из-за полученного на тренировке повреждения.

Франция. Лига 1. 6-й тур

«Монако» — «Ним» — 1:1

Голы: 0:1 — Бриансон, 19; 1:1 — Фалькао, 27