Чемпион UFC лишился пояса во время прилета в Москву

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Генри Сехудо лишился пояса при прилете в Москву на турнир UFC Fight Night 136, который прошел 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает «Советский спорт».

Как отмечает MMA Junkie, авиакомпания потеряла багаж почетного гостя мероприятия, в котором находился чемпионский пояс.

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Боец завоевал титул в бою против Деметриуса Джонсона. Поединок продлился все пять раундов. Раздельным решением судей победа была присуждена Сехудо.

Ранее сообщалось, что cтали известны гонорары участников первого турнира UFC в России.