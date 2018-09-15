Фигуристка Туктамышева стала победительницей турнира в Бергамо

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, сообщает Sport24.

По сумме короткой и произвольной программы россиянка набрала наивысший балл среди всех участников — 206,07. На второй строчке расположилась еще одна представительница России Софья Самодурова (184,82), а замкнула тройку японка Мако Ямасита (182,22).

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После победы 21-летняя Туктамышева поделилась фотографией в своем инстаграме, обратившись к ненавистникам.

«Они говорили, что Туктамышева все, я говорю...» — написала она.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поразмышляла на тему своего возраста.