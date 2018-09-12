Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с «бешеными собаками»

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Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу конфликта своего подопечного с музыкантом Тимати, передает «Советский спорт».

Инцидент возник из-за поддержки бойца идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале. После этого Тимати вступил в публичный конфликт со спортсменом.

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«Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию», — написал Магомедов в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко не исключил выпуск трека «Хабиб vs Тимати».