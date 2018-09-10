Тарасова: не оценивала программу Загитовой, еще рано это делать

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Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Газете.Ru», что ее слова относительно произвольной программы Алины Загитовой были неправильно интерпретированы.

«После контрольных прокатов сборной России я не говорила, что программы Загитовой очень хорошие. Сейчас еще рано давать оценку ее произвольной программе. Я сказала, что нужно работать над скольжением и решила не обсуждать ее многочисленные падения в произвольной программе», — сообщила Тарасова.

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В Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые произвольные программы.

Ранее хореограф Тутберидзе и Загитова не поздоровались с Медведевой после проката.