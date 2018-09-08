Защитник «Арсенала» заявил о неготовности футбола к геям

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин высказал свое отношение к каминг-аутам в футболе, передает «Советский спорт».

23-летний испанец выразил мнение, что футбол пока не готов к принятию геев.

«Нельзя представить, чтобы в футболе кто-то признался в том, что он гей. Некоторые болельщики к этому не готовы. Подобная ситуация произошла недавно в регби, когда игрок из Уэльса совершил каминг-аут. Это восприняли нормально, но в футболе абсолютно иная культура. Могут посыпаться очень личные и обидные оскорбления, особенно от болельщиков команд-соперников.

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Например, меня называли лесбиянкой за то, что я отрастил волосы. Были и другие гомофобские оскорбления. Я научился не обращать внимания на такое, но это все равно может оказывать влияние на вас», — приводит слова игрока The Times.

Ранее сообщалось, что американский футболист совершил каминг-аут.