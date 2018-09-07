Хоккеист Зайцев объяснил отказ от контракта на 700 млн рублей с ЦСКА

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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев пояснил, почему весной отказался подписывать контракт с московским ЦСКА на сумму 700 млн рублей на два года, передает Sport24.

«Почему отказался от 700 млн рублей? Я бы тогда через два года закончил. А что еще нужно было бы? Я был бы в комфортной зоне. Так бы и жил.

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Я заранее решил, что уезжаю. И речь шла не о деньгах. Когда ты в зоне комфорта, ты деградируешь. И в последний год в ЦСКА у меня уже началась такая тема. В некоторых отрезках, даже перед плей-офф, я играл безобразно. И первые два раунда провел плохо», — заявил защитник в программе «Игра в тело» на YouTube.

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