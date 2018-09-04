Легенда сборной России назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о претендентах на победу в чемпионате России сезона-2018/19, передает газета «Известия».

«Спартак» и «Зенит» доказали, что они не зря на данный момент занимают две верхние строчки. Скорее всего, именно эти две команды будут до конца претендовать на первое место.

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Возможно, конкуренцию им составят еще два-три клуба в лице «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА», — сказал специалист.

В матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» и «Спартак» разошлись со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский сравнил матч «Зенит» — «Спартак» с девятимесячным сексом без беременности.