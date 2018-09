Величайший теннисист в истории подтвердил свое звание неповторимым ударом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер порадовал зрителей в матче третьего круга Открытого чемпионата США против австралийца Ника Кирьоса, передает «Советский спорт».

Пользователь Debasish Mahato выложил видео эпизода в твиттере. 37-летний швейцарец едва достал укороченный мяч Кирьоса и направил его мимо стойки.

В трансляцию попало удивленное лицо Кирьоса, не ожидавшего, что Федереру удастся исполнить подобный технический элемент.

По мнению легендарного теннисиста Грега Руседски, этот удар стал величайшим в истории.

Ранее Федерер обыграл Кирьоса и вышел в 1/8 финала US Open.

Nobody is perfect but @rogerfederer is the closest.

What a shot..!!



#Federer pic.twitter.com/9EkPQfcB5s