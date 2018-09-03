Величайший теннисист в истории подтвердил свое звание неповторимым ударом
Швейцарский теннисист Роджер Федерер порадовал зрителей в матче третьего круга Открытого чемпионата США против австралийца Ника Кирьоса, передает «Советский спорт».
Пользователь Debasish Mahato выложил видео эпизода в твиттере. 37-летний швейцарец едва достал укороченный мяч Кирьоса и направил его мимо стойки.
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В трансляцию попало удивленное лицо Кирьоса, не ожидавшего, что Федереру удастся исполнить подобный технический элемент.
По мнению легендарного теннисиста Грега Руседски, этот удар стал величайшим в истории.
Ранее Федерер обыграл Кирьоса и вышел в 1/8 финала US Open.
Nobody is perfect but @rogerfederer is the closest.— Debasish Mahato (@Debasish__D) 2 сентября 2018 г.
What a shot..!!
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