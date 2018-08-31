УЕФА не будет проводить матчи ЛЧ за пределами Европы до 2024 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет проводить матчи Лиги чемпионов за пределами Европы до 2024 года, сообщает ТАСС

«Однажды, отвечая на вопрос, может ли финал Лиги чемпионов пройти, например, в Нью-Йорке, я сказал: «Почему нет?». Многие восприняли это как уже утвержденные планы УЕФА. Сейчас я могу сказать, что до 2024 года ничего не изменится, и матчи Лиги чемпионов будут проходить только в Европе, а уже потом мы будем обсуждать варианты», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Поводом для обсуждения темы стали планы Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, проводить матчи турнира в США.

«Для того, чтобы проводить матчи в США, Ла лиге необходимо согласование с испанской федерацией, с УЕФА, с федерацией футбола США, а также с КОНКАКАФ. В принципе, я не против этой идеи. Но процедура утверждения довольно затратна по времени, и мне кажется, что Ла лиге нужно было все согласовать, а потом уже объявлять о своих планах», — добавил президент.

Футболисты клубов чемпионата Испании остались недовольны намерением руководства лиги проводить матчи в Северной Америке.

Ранее Чеферин опроверг появившуюся информацию о начале использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Лиги чемпионов.