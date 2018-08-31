УЕФА не будет проводить матчи ЛЧ за пределами Европы до 2024 года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет проводить матчи Лиги чемпионов за пределами Европы до 2024 года, сообщает ТАСС
«Однажды, отвечая на вопрос, может ли финал Лиги чемпионов пройти, например, в Нью-Йорке, я сказал: «Почему нет?». Многие восприняли это как уже утвержденные планы УЕФА. Сейчас я могу сказать, что до 2024 года ничего не изменится, и матчи Лиги чемпионов будут проходить только в Европе, а уже потом мы будем обсуждать варианты», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Поводом для обсуждения темы стали планы Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, проводить матчи турнира в США.
«Для того, чтобы проводить матчи в США, Ла лиге необходимо согласование с испанской федерацией, с УЕФА, с федерацией футбола США, а также с КОНКАКАФ. В принципе, я не против этой идеи. Но процедура утверждения довольно затратна по времени, и мне кажется, что Ла лиге нужно было все согласовать, а потом уже объявлять о своих планах», — добавил президент.
Футболисты клубов чемпионата Испании остались недовольны намерением руководства лиги проводить матчи в Северной Америке.
Ранее Чеферин опроверг появившуюся информацию о начале использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Лиги чемпионов.