В Англии арбитра уволили за шутку над инвалидами

Рефери Английской премьер-лиги (АПЛ) Бобби Мэдли лишился работы из-за неудачной шутки, сообщает «Советский спорт».

Как информирует The Times, судья отправил оскорбительную картинку в Snapchat, на которой был изображен человек с ограниченными возможностями с подписью: «Я бы победил его в забеге на школьный день спорта».

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Пользователь социальной сети сохранил картинку и выложил ее в Интернет. После дисциплинарного слушания 32-летнего судью уволили.

Отмечается, что теперь Мэдли пытается возобновить карьеру арбитра в Норвегии.

Ранее сообщалось, что футболисты и фанаты любительской команды в Лондоне избили судью после матча.