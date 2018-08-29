Нурмагомедов рассказал о причинах своего успеха

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился фотографиями с тренировки, сообщает «Советский спорт».

В шутливой форме действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) адресовал сообщение своему тренеру Хавьеру Мендесу.

«Тренер, сегодня вы закрыли меня в октагоне на пять раундов, но при этом в каждом раунде давали нового соперника. А вы говорите, что я плохо поработал? Что с вами не так, тренер? Именно поэтому мы находимся на вершине. Я люблю вас, тренер», — написал россиянин под фотографией в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер высказался о возможном исходе боя Макгрегора и Нурмагомедова.