«Спартак» хочет получить от «Монако» за хавбека Промеса €20 млн
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов «Монако», передает «Советский спорт».
По информации RMC Sport, клуб из французского чемпионата уже вступил в переговоры со «Спартаком». Московский клуб хочет получить за голландского футболиста €20 млн.
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Отмечается, что «Бенфика» и «Севилья» также заинтересованы в услугах хавбека красно-белых.
Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из «Твенте». В 135 матчах за московскую команду он забил 66 мячей.
Ранее полузащитник «Спартака» Промес попал в сферу интересов трех европейских клубов.