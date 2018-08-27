«Спартак» хочет получить от «Монако» за хавбека Промеса €20 млн

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов «Монако», передает «Советский спорт».

По информации RMC Sport, клуб из французского чемпионата уже вступил в переговоры со «Спартаком». Московский клуб хочет получить за голландского футболиста €20 млн.

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Отмечается, что «Бенфика» и «Севилья» также заинтересованы в услугах хавбека красно-белых.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из «Твенте». В 135 матчах за московскую команду он забил 66 мячей.

Ранее полузащитник «Спартака» Промес попал в сферу интересов трех европейских клубов.