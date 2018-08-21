Барселона установила отступные за Ракитича в размере €125 млн

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Каталонская «Барселона» не желает продавать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в другой клуб, сообщает «Советский спорт».

По информации газеты Marca, руководство сине-гранатовых приступит к переговорам с заинтересованными клубами лишь начиная со €125 млн — именно эта сумма отступных прописана в контракте игрока.

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Сообщается, что на серебряного призера чемпионата мира 2018 года претендует французский «ПСЖ». В случае, если парижане будут готовы выплатить эти отступные, то итоговое решение будет принимать сам Ракитич.

Проблемой для французов может стать правило финансового фэйр-плей, а потому, чтобы приобрести хорвата, «ПСЖ» будет вынужден расстаться с целым рядом своих игроков.

Ранее, в матче первого тура чемпионата Испании по футболу между испанской «Барселоной» и баскским «Алавесом» (3:0) у каталонского клуба был зафиксирован самый дорогой запас в истории клуба.