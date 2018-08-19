Один из лучших бойцов UFC хочет «отобедать» Нурмагомедовым

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Пятый номер легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли выразил желание провести поединок с действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, сообщает «Советский спорт».

25-летний американец заявил, что чувствует в себе силы нанести первое поражение россиянину в UFC.

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«Честно говоря, я бы предпочел подраться с Хабибом. Хочу быть единственным, кто уберет ноль из графы поражений, это нечто особенное, что случается только один раз в жизни. Особенно, в случае с таким парнем, как Хабиб. Как только я вижу его, сразу чувствую себя львом, которому пора отобедать», — приводит слова спортсмена BJPenn.com.

Свой ближайший поединок Нурмагомедов проведет против ирландца Конора Макгрегора 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал единственный шанс Макгрегора в их поединке.