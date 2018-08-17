РФС обратился в УЕФА для выяснения обстоятельств нападения на журналистов

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Российский футбольный союз (РФС) отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чтобы установить обстоятельства нападения греческих фанатов на российских журналистов во время матча Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», сообщает ТАСС.

«Сегодня РФС отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОКа на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак».

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Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания.

РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь запросив дополнительную информацию от греческой стороны.

На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ПАОК могут иметь место, и мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», — заявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

«Спартак» уступил ПАОКу по сумме двух встреч и завершил выступление в Лиге чемпионов.

Ранее «Спартак» внес Романа Еременко в заявку на чемпионат и Кубок России.