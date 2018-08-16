Старт итальянской Серии А может быть отложен из-за крушения моста в Генуе
Начало футбольного сезона в Италии может быть перенесено из-за трагедии, которая случилась в Генуе, сообщает Football Italia.
В Генуе произошло обрушение моста, в результате которого погибли 39 человек.
По информации источника, власти Италии могут объявить о решении отложить старт Серии А из-за масштабов национального траура.
До этого «Сампдория» уже попросила отложить матч первого тура против «Фиорентины» из-за трагедии, также фанаты «Дженоа» отказались ехать на выездной матч против «Милана».
Новый сезон чемпионата Италии должен был начаться 18 августа играми «Кьево» – «Ювентус» и «Лацио» – «Наполи». Но этот день уже официально объявлен траурным, 18 августа состоятся похороны жертв трагедии.
Ранее сообщалось, что матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания.