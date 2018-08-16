Старт итальянской Серии А может быть отложен из-за крушения моста в Генуе

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Начало футбольного сезона в Италии может быть перенесено из-за трагедии, которая случилась в Генуе, сообщает Football Italia.

В Генуе произошло обрушение моста, в результате которого погибли 39 человек.

По информации источника, власти Италии могут объявить о решении отложить старт Серии А из-за масштабов национального траура.

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До этого «Сампдория» уже попросила отложить матч первого тура против «Фиорентины» из-за трагедии, также фанаты «Дженоа» отказались ехать на выездной матч против «Милана».

Новый сезон чемпионата Италии должен был начаться 18 августа играми «Кьево» – «Ювентус» и «Лацио» – «Наполи». Но этот день уже официально объявлен траурным, 18 августа состоятся похороны жертв трагедии.

Ранее сообщалось, что матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания.