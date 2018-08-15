Новый наставник «Челси» Сарри отменил строгую диету для футболистов

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Новый главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри отменил правила, которые ввел предыдущий наставник Антонио Конте, сообщает Sport24.

Как передает Telegraph, были отменены правила о строгой диете: Сарри увеличил количество продуктов, доступных футболистам на базе и в отелях перед выездными матчами.

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Также специалист отменил правило, по которому все игроки «синих» должны были ночевать в одном отеле перед домашними матчами. Теперь футболисты могут проводить ночь дома, присоединяясь к команде в день игры.

Ранее тренер «Челси» рассказал об изменениях в команде.