Новый наставник «Челси» Сарри отменил строгую диету для футболистов
Новый главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри отменил правила, которые ввел предыдущий наставник Антонио Конте, сообщает Sport24.
Как передает Telegraph, были отменены правила о строгой диете: Сарри увеличил количество продуктов, доступных футболистам на базе и в отелях перед выездными матчами.
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Также специалист отменил правило, по которому все игроки «синих» должны были ночевать в одном отеле перед домашними матчами. Теперь футболисты могут проводить ночь дома, присоединяясь к команде в день игры.