Борцы с расизмом и ксенофобией попросили УЕФА и ФИФА прекратить изоляцию Крыма

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Международная общественная организация Sport of all направила обращения в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой прекратить дискриминационную политику в отношении Крыма, передает газета «Известия».

«Мы считаем это дискриминацией. Спорт вне политики. Жители всех регионов мира должны пользоваться одинаковыми правами и иметь возможность без ограничений смотреть матчи, болеть за свои сборные и поддерживать любимых игроков. ФИФА своим решением в какой-то мере лишила крымчан праздничной атмосферы», — цитируют «Известия» президента организации Яниса Кузинса.

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В заявлении подчеркивается, что на время чемпионата мира ФИФА запретила организовывать в Крыму фан-зоны и трансляции матчей, хотя турнир проходил в России.

Sport for all входит в состав мировой сети FARE по борьбе с расизмом и ксенофобией в футболе.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Украины был замечен на отдыхе в Крыму.