«Зенит» и «Уфа» узнали возможных соперников в Лиге Европы

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф, где российские клубы «Зенит» и «Уфа» узнали своих возможных соперников. Об этом сообщает «Советский спорт».

Сине-бело-голубые сыграют с победителем пары «Хиберниан» (Шотландия) — «Мельде» (Норвегия), если пройдут минское «Динамо».

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Соперником «Уфы», если она пройдет люксембургский «Прогрес», станет или шотландский «Рейнджерс», или словенский «Марибор».

Ранее стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов.