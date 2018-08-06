«Зенит» и «Уфа» узнали возможных соперников в Лиге Европы
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф, где российские клубы «Зенит» и «Уфа» узнали своих возможных соперников. Об этом сообщает «Советский спорт».
Сине-бело-голубые сыграют с победителем пары «Хиберниан» (Шотландия) — «Мельде» (Норвегия), если пройдут минское «Динамо».
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Соперником «Уфы», если она пройдет люксембургский «Прогрес», станет или шотландский «Рейнджерс», или словенский «Марибор».
Ранее стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов.