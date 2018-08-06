Молодежная команда «Анжи» два дня добиралась до Уфы на автобусе
Команда махачкалинского «Анжи» одержала победу в матче второго тура молодежного первенства чемпионата России по футболу над сверстниками из «Уфы», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась минимальной победой «Анжи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Зикрула Магомедов на 87-й минуте встречи.
Реклама
Из-за финансовых проблем команда из Дагестана добиралась до столицы Башкирии два дня на автобусе, преодолев почти 2200 км.
Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» просят помощи у Владимира Путина.