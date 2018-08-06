Молодежная команда «Анжи» два дня добиралась до Уфы на автобусе

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Команда махачкалинского «Анжи» одержала победу в матче второго тура молодежного первенства чемпионата России по футболу над сверстниками из «Уфы», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась минимальной победой «Анжи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Зикрула Магомедов на 87-й минуте встречи.

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Из-за финансовых проблем команда из Дагестана добиралась до столицы Башкирии два дня на автобусе, преодолев почти 2200 км.

Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» просят помощи у Владимира Путина.