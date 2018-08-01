Мэрия Краснодара оценила сумму ущерба от ДТП с участием Смолова

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Мэрия Краснодара намерена взыскать с нападающего «Краснодара» Федора Смолова средства за ремонт дорожных ограждений, пострадавших от ДТП с участием автомобиля футболиста.

«Повреждено восемь секций дорожных ограждений. Ущерб муниципальному имуществу составляет 58 611 рублей. Администрация города отремонтирует ограждения за счет местного бюджета, но затем эти средства будут взысканы с виновника ДТП», — цитирует представителя администрации города «РИА Новости».

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ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Машина, которая предположительно принадлежит форварду национальной команды, попала в крупную аварию. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ДТП с участием Смолова.