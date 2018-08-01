Губерниев высказался о ДТП с участием Смолова

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ДТП с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова, сообщает «Советский спорт».

«Врезаться и сбежать — как-то не по-змсовски… Эх, Федя, Федя», — написал Губерниев в инстаграме.

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ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Машина, которая предположительно принадлежит форварду национальной команды, попала в крупную аварию. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Ранее сообщалось, что Смолова не было за рулем автомобиля в момент аварии.