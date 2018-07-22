Сборная России о завершении карьеры Березуцких: ушла эпоха

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Пресс-служба сборной России по футболу поблагодарила многолетних защитников команды Василия и Алексея Березуцких за карьеру, передает «Советский спорт».

Об этом написано в официальном аккаунте сборной России в твиттере.

«Уходит эпоха. Защитники Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов. Спасибо за все, братья! Желаем успехов в дальнейшей деятельности!» — гласит сообщение.

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36-летние игроки накануне официально заявили о завершении профессиональной карьеры.

Ранее экс-хавбек ЦСКА прокомментировал уход Березуцких из спорта.