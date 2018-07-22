Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии
Российский боксер Мурат Гассиев потерпел поражение от украинца Александра Усика в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает ТАСС.
31-летний Усик победил решением судей после завершения всех 12 раундов. В течение поединка украинец заметно доминировал и превосходил россиянина, что и сказалось на итоговом решении судей.
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Встреча проходила на московской арене «Олимпийский».
Представитель Украины стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем Кубка Мохаммеда Али.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что на бое Гассиев — Усик люди с украинскими флагами сидели во время гимна России.