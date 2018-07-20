Полиция Казахстана сообщила детали задержания убийц фигуриста Тена

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Полиция Алма-Аты рассказала детали задержания подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает «Советский спорт».

По информации Tengrinews.kz, Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признались в совершении преступления. По их словам, они не знали, что их жертва — известный спортсмен.

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«Задержанные рассказали, что им нужны были деньги. Возникла мысль своровать зеркала. В это время вышел хозяин машины. Произошла потасовка в ходе которой нанесли ножевое ранение. Говорят, что не знали, что напали на Дениса Тена.

Кудайбергенова задержали на улице. Отработали все его связи и сегодня его задержали. Они оба были судимы. О том, что их жертвой стал Денис Тен — узнали из Интернета», — сказал начальник полиции Алма-Аты Серик Кудебаев.

Тен погиб в возрасте 25 лет.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) выразил соболезнования в связи с гибелью фигуриста Тена.