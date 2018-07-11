«Барселона» пригласила спасенных из тайской пещеры детей посетить свою академию
«Барселона» пригласила юношескую футбольную команду, застрявшую в пещере Тхам Луанг в Таиланде, принять участие в международном турнире, который проводит академия клуба, сообщает ТАСС.
«Мы приглашаем юных футболистов и тренера футбольного клуба «Лесные вепри», спасенных из пещеры в Таиланде, на международный турнир академии «Барселоны» в следующем году.
Мы также приглашаем их на игру, которая будет проходить в эти дни на стадионе «Камп Ноу», — говорится в заявлении «Барселоны» на официальном сайте.
10 июля спасатели высвободили 12 детей и тренера юношеской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за ливней все выходы были заблокированы.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года над командой Бельгии спасенным тайским детям.