Касаткина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал Уимблдона, сообщает ТАСС.
Во встрече 1/8 финала россиянка нанесла поражение бельгийке Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут.
Для Касаткиной это первый в карьере выход в четвертьфинал Уимблдона.
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В следующем раунде представительница России встретится с немкой Анжеликой Кербер.
Ранее Карен Хачанов поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Уимблдона против серба Новака Джоковича.
Теннис. Уимблдон — 2018. 1/8 финала
Дарья Касаткина (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2