Звонарева уступила Кербер в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер в первом круге Уимблдона. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Кербер.

На счету россиянки две подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

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Кербер совершила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейков.

Уимблдон — 2018. 1-й круг

Анжелика Кербер (Германия) — Вера Звонарева (Россия) — 7:5, 6:3

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй в первом круге Уимблдона.