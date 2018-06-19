Медведева: на Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о восстановлении после Олимпийских игр в Пхенчхане, передает «РИА Новости».

«Это был долгий процесс. Мой организм и мозг устроены так, что я очень быстро восстанавливаюсь после любых нагрузок. Как ментально, так и физически.

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Но, после Олимпиады все было очень долго. По сути, только сейчас я могу сказать, что ментально восстановилась полностью», — сказала спортсменка.

Также фигуристка отметила, что ту физическую форму, которая была у нее на Олимпиаде, удержать невозможно.

«На Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение — я готовила себя к тому, чтобы выйти на самый пик к произвольной программе.

Там у меня был минимальный вес и максимальный моральный настрой. Поэтому после Игр и пришлось долго восстанавливаться», — отметила Медведева.

Ранее Медведева поделилась планами на следующий сезон.