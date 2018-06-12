Мбаппе рассказал о своем состоянии после столкновения с партнером по сборной
Нападающий сборной Франций Килиан Мбаппе рассказал о своем состоянии здоровья после столкновения с Адилем Рами во время тренировки национальной команды, сообщает «Советский спорт».
«Я в порядке. Это просто ушиб, так что ничего страшного. Тем не менее спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. И оставьте в покое моего друга Рами, он сделал это не специально», — написал Мбаппе в твиттере.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Дании, Австралии и Перу.
Ранее сообщалось, что Мбаппе был вынужден досрочно завершить тренировку после столкновение с партнером по сборной.
Je vais bien, c'est juste un coup donc ce n'est pas grave mais merci pour vos messages ��— Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 июня 2018 г.
PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c'était pas méchant �� pic.twitter.com/sygabBFXSd