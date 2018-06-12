Мбаппе рассказал о своем состоянии после столкновения с партнером по сборной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/350/10869350/2017-08-31T215340Z_607866816_RC1738583A50_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-FRA-NLD-pic905-895x505-17541.jpg">

Нападающий сборной Франций Килиан Мбаппе рассказал о своем состоянии здоровья после столкновения с Адилем Рами во время тренировки национальной команды, сообщает «Советский спорт».

«Я в порядке. Это просто ушиб, так что ничего страшного. Тем не менее спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. И оставьте в покое моего друга Рами, он сделал это не специально», — написал Мбаппе в твиттере.

Реклама

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Дании, Австралии и Перу.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был вынужден досрочно завершить тренировку после столкновение с партнером по сборной.